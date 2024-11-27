Окупанти вдарили безпілотниками по Києву: двоє поранених
Внаслідок нічної атаки безпілотників Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Двоє людей отримали поранення. Про це написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.
"Двоє постраждалих, одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків", – повідомив він.
За попередньою інформацією, є пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури. Одного постраждалого госпіталізували, повідомила Київська міська військова адміністрація.
Нагадаємо, з вечора 26 листопада Україну атакують російські дрони-камікадзе, у столиці та низці областей оголошували повітряну тривогу.