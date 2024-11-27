Оккупанты ударили беспилотниками по Киеву: двое раненых

В результате ночной атаки беспилотников России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Два человека получили ранения. ﻿﻿ Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

"Двое пострадавших, один из них госпитализирован в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков" , – сообщил он.

По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры. Одного пострадавшего госпитализировали, сообщила Киевская городская военная администрация.

Напомним, с вечера 26 ноября Украину атакуют российские дроны-камикадзе, в столице и ряде областей объявляли воздушную тревогу.