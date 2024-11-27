Курс валют НБУ на 27 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 листопада 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 листопада, підвищився на 6 коп. до 41.5035 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 43.6824 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 22 коп. до 52.3172 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.8648 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 8 коп. до 10.1433 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.503 500 EUR Євро 43.682 400 GBP Фунт стерлінгів 52.317 200 CHF Швейцарський франк 46.864 800 PLN Польський злотий 10.143 300

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.