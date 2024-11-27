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Курс валют НБУ на 27 листопада

Курс валют НБУ на 27 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 листопада 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 листопада, підвищився на 6 коп. до 41.5035 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 43.6824 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 22 коп. до 52.3172 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.8648 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 8 коп. до 10.1433 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.503 500 +0.0648
EUR Євро 43.682 400 +0.2091
GBP Фунт стерлінгів 52.317 200 +0.2205
CHF Швейцарський франк 46.864 800 +0.2468
PLN Польський злотий 10.143 300 +0.081

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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