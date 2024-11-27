Курс валют НБУ на 27 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 листопада 2024 року
Курс долара , порівняно з 26 листопада, підвищився на 6 коп. до 41.5035 за 1 долар.
Євро подорожчав на 21 коп. до 43.6824 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 22 коп. до 52.3172 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.8648 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 8 коп. до 10.1433 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.503 500
|EUR
|Євро
|43.682 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.317 200
|CHF
|Швейцарський франк
|46.864 800
|PLN
|Польський злотий
|10.143 300
Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.