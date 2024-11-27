Close button

Курс валют НБУ на 27 ноября

Курс валют НБУ на 27 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 ноября, повысился на 6 коп до 41.5035 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 43.6824 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 22 коп до 52.3172 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.8648 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 8 коп до 10.1433 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.503500 +0.0648
EUR Евро 43.682400 +0.2091
GBP Фунт стерлингов 52.317200 +0.2205
CHF Швейцарский франк 46.864800 +0.2468
PLN Польский злотый 10.143300 +0.081

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics