Курс валют НБУ на 27 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 ноября, повысился на 6 коп до 41.5035 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 43.6824 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 22 коп до 52.3172 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.8648 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 8 коп до 10.1433 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.503 500 EUR Евро 43.682 400 GBP Фунт стерлингов 52.317 200 CHF Швейцарский франк 46.864 800 PLN Польский злотый 10.143 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.