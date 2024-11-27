Курс валют НБУ на 27 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 26 ноября, повысился на 6 коп до 41.5035 за 1 доллар.
Евро подорожал на 21 коп до 43.6824 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 22 коп до 52.3172 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.8648 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 8 коп до 10.1433 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.503500
|EUR
|Евро
|43.682400
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.317200
|CHF
|Швейцарский франк
|46.864800
|PLN
|Польский злотый
|10.143300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.