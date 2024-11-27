РФ за добу втратила майже 1500 військових та 64 артсистеми – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 1580 військових, а також 14 танків, 48 бронемашин, 24 артсистеми та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно склали: