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РФ за добу втратила майже 1500 військових та 64 артсистеми – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1500 військових та 64 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 1580 військових, а також 14 танків, 48 бронемашин, 24 артсистеми та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 735 410 (+1 580) осіб,
  • танків – 9 449 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 19 304 (+48) од,
  • артилерійських систем – 20 830 (+24) од,
  • РСЗВ – 1 255 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 005 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 616 (+64) од,
  • крилатих ракет – 2 765 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 126 (+84) од,
  • спеціальної техніки – 3 687 (+4) од.

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