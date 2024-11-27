РФ за сутки потеряла почти 1500 военных и 64 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 1580 военных, а также 14 танков, 48 бронемашин, 24 артсистемы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили: