РФ за сутки потеряла почти 1500 военных и 64 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 1580 военных, а также 14 танков, 48 бронемашин, 24 артсистемы и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 735 410 (+1 580) человек,
- танков – 9 449 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 19 304 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 20 830 (+24) ед,
- РСЗО – 1 255 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 005 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 616 (+64) ед,
- крылатых ракет – 2 765 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 126 (+84) ед,
- специальной техники – 3687 (+4) ед.