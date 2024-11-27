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РФ за сутки потеряла почти 1500 военных и 64 артсистемы – Генштаб

РФ за сутки потеряла почти 1500 военных и 64 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 1580 военных, а также 14 танков, 48 бронемашин, 24 артсистемы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 735 410 (+1 580) человек,
  • танков – 9 449 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 304 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 20 830 (+24) ед,
  • РСЗО – 1 255 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 005 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 616 (+64) ед,
  • крылатых ракет – 2 765 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 126 (+84) ед,
  • специальной техники – 3687 (+4) ед.

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