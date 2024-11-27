У Трампа заявили, що його перемога сприяла угоді між Ізраїлем та "Хезболлою"

У команді новообраного президента США Дональда Трампа заявили, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою", укладена за посередництва адміністрації Джо Байдена, була досягнута завдяки перемозі Трампа. Про це у соцмережі Х (Twitter) написав майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц, повідомляє Європейська правда.

Волтц заявив, що "всі сідають за стіл переговорів через президента Трампа".

"Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не буде толеруватися. Я радий бачити конкретні кроки до деескалації на Близькому Сході" , – зазначив Майк Волтц.

Разом з тим він додав, що іранський режим є першопричиною хаосу і терору, який розгорнувся в регіоні. "Ми не будемо миритися зі статус-кво, коли він підтримує тероризм", – заявив майбутній радник Трампа.

За повідомленням адміністрації Байдена, вона інформувала нову адміністрацію обраного президента Дональда Трампа про свої зусилля з укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".

Президент США Джо Байден 26 листопада повідомив, що Ізраїль та ліванське бойове угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню, воно набуло чинності у ніч на середу.