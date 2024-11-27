У Трампа заявили, что его победа способствовала сделке между Израилем и "Хезболлой"

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа заявили, что соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", заключенное при посредничестве администрации Джо Байдена, было достигнуто благодаря победе Трампа. Об этом в соцсети Х (Twitter) написал будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц, сообщает Европейская правда.

Волтц заявил, что "все садятся за стол переговоров из-за президента Трампа".

"Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что хаос не будет терпеть. Я рад видеть конкретные шаги к деэскалации на Ближнем Востоке" , – отметил Майк Волтц.

Вместе с тем он добавил, что иранский режим является первопричиной хаоса и террора, который развернулся в регионе. "Мы не будем мириться со статус-кво, когда он поддерживает терроризм", – заявил будущий советник Трампа.

По сообщению администрации Байдена, она информировала новую администрацию избранного президента Дональда Трампа о своих усилиях по заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой".

Президент США Джо Байден 26 ноября сообщил, что Израиль и ливанская боевая группировка "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, оно вступило в силу в ночь на среду.