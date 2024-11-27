Повітряні сили: ППО збила 36 безпілотників, ще 48 – локаційно втрачено

У ніч на 27 листопада війська РФ атакували Україну безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу. Сили ППО збили 36 безпілотників, ще 48 було локаційно втрачено. Також 5 безпілотників повернулися до РФ, Білорусі та на окуповані території.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували 89-ма безпілотників, які запустили з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. 48 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій" , – йдеться у повідомленні.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області. Попередньо, без жертв та постраждалих.