Воздушные силы: ПВО сбила 36 беспилотников, еще 48 – локационно потеряно

В ночь на 27 ноября войска РФ атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 36 беспилотников, еще 48 были локационно потеряны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В целом оккупанты применили 89 беспилотников, которые запустили по направлениям Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях. 48 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЕБ сторона Беларуси, России и временно оккупированных территорий" , – говорится в сообщении.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Из-за падения обломков вражеских БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан в Киевской области. Предварительно, без жертв и пострадавших.