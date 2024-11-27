У Києві дозволять рух Подільським мостом для автомобілів

З 1 грудня у Києві дозволять рух легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через Дніпро. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва.﻿ Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Новий маршрут включає також проїзд новозбудованим тунелем, який з’єднує міст із вулицею Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Однак для великовантажного транспорту Подільський міст поки залишиться закритим. Наразі мостовим переходом дозволено рух лише спецтранспорту та автобусу маршруту №111.