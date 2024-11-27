У Києві дозволять рух Подільським мостом для автомобілів
З 1 грудня у Києві дозволять рух легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через Дніпро. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Новий маршрут включає також проїзд новозбудованим тунелем, який з’єднує міст із вулицею Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.
Однак для великовантажного транспорту Подільський міст поки залишиться закритим. Наразі мостовим переходом дозволено рух лише спецтранспорту та автобусу маршруту №111.
"Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту", - заявив мер.