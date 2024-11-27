В Киеве разрешат движение по Подольскому мосту для автомобилей

С 1 декабря в Киеве разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования по Подольскому мостовому переходу через Днепр. Такое решение поддержал Совет обороны Киева.﻿ Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Новый маршрут включает также проезд по новопостроенному тоннелю, который соединяет мост с улицей Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина.

Однако для большегрузного транспорта Подольский мост пока останется закрытым. Сейчас по мостовому переходу разрешено движение только спецтранспорта и автобуса маршрута №111.