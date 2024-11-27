У Грузії влада висунула кандидатом у президенти ексфутболіста

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі. Про це оголосив у вівторок засновник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі/, повідомляє Європейська правда.

Кавелашвілі входить до числа депутатів, які відділились від "Грузинської мрії" у партію "Сила народу" і виділялися різкими антизахідними заявами.

Кавелашвілі був 18-м номером у партійному списку "Грузинської мрії" на парламентських виборах 26 жовтня.

"Михеїл Кавелашвілі не потребує особливого представлення публіці. Він роками, як успішний футболіст, захищав честь Грузії. Міша був досвідченим футболістом грузинської збірної. Він багаторазовий чемпіон кількох країн.

Він за своєю натурою, якщо хочете, за габітусом – найкраще втілення грузинської людини. Він прекрасний чоловік і батько чотирьох дітей" , – сказав Іванішвілі.

Кавелашвілі особисто подякував Іванішвілі за довіру і заявив, що його завданням буде повернення інституту президента в "конституційні рамки".

Кавелашвілі починав футбольну кар'єру в тбіліському "Локомотиві", грав у "Динамо", у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. Також він був гравцем владикавказького клубу "Спартак-Аланія" та "Манчестер Сіті" й грав за різні клуби Швейцарії. За збірну Грузії провів 46 матчів.

Уперше в Грузії президента оберуть непрямим шляхом. Це повинна зробити колегія виборників із 300 осіб.

Саломе Зурабішвілі була останньою президенткою, яку обрали прямим голосуванням на загальних виборах. Її повноваження припиняються в грудні 2024 року.

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і бойкотує роботу парламенту.