Умєров з делегацією прибув до Південної Кореї – Yonhap

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим у середу, 27 листопада, прибула до Південної Кореї. Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

Планується, що сьогодні ж з Умєровим зустрінеться президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, після переговорів із яким українська делегація також проведе переговори з корейським міністром оборони Кім Йон Хьоном.

Очікується, що під час зустрічей Умєров поділиться українськими розвідданими про північнокорейські війська в Росії та намагатиметься заручитися підтримкою Південної Кореї військових зусиль України.

Українська сторона наразі офіційно не інформує про візит Умєрова до Сеула, його мету та заплановані до обговорення питання.

Натомість напередодні гонконзьке видання South China Morning Post, із посиланням на поінформовані джерела, повідомило, що українська делегація звернеться до керівництва Південної Кореї з проханням про надання військової допомоги та має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки.

Візит Умєрова відбувається приблизно через місяць після того, як під час телефонної розмови з Юном президент України Володимир Зеленський оголосив про плани Києва направити до Сеула делегацію.