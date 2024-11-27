Умеров с делегацией прибыл в Южную Корею – Yonhap

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым в среду, 27 ноября, прибыла в Южную Корею, сообщает Укринформ.

Планируется, что сегодня с Умеровым встретится президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, после переговоров с которым украинская делегация также проведет переговоры с корейским министром обороны Ким Йон Хеном.

Ожидается, что во время встреч Умеров поделится украинскими разведданными о северокорейских войсках в России и постарается заручиться поддержкой Южной Кореи военных усилий Украины.

Украинская сторона официально не информирует о визите Умерова в Сеул, его цели и запланированные к обсуждению вопросы.

Накануне гонконгское издание South China Morning Post, со ссылкой на информированные источники, сообщило, что украинская делегация обратится к руководству Южной Кореи с просьбой о предоставлении военной помощи и намерена представить список необходимого оружия, включающий противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

Визит Умерова проходит примерно через месяц после того, как во время телефонного разговора с Юном президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах Киева направить в Сеул делегацию.