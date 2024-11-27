Україна отримала ще 4,8 млрд доларів від Світового банку – Шмигаль

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

"Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення" , - повідомив він.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.