Close button

Україна отримала ще 4,8 млрд доларів від Світового банку – Шмигаль

Україна отримала ще 4,8 млрд доларів від Світового банку – Шмигаль
Фото: Pixabay

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

"Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення", - повідомив він.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

Новини

Популярні теми форуму

analytics