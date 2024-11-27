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Украина получила еще 4,8 млрд долларов от Всемирного банка – Шмыгаль

Украина получила еще 4,8 млрд долларов от Всемирного банка – Шмыгаль
Фото: Pixabay

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

"Это самый большой в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - сообщил он.

Всего за полномасштабную войну через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.

Правительство приняло решение, которое позволит Украине получить 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка.

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