Окупанти розповіли про наслідки атаки українських безпілотників на Севастополь

Севастополь був атакований двома ракетами та п’ятьма безпілотниками, стверджує окупаційний голова міста Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі. За його словами, всі повітряні цілі нібито були знищені над акваторією Чорного моря на підльоті до міста, зокрема дві ракети в районі Північної сторони, повідомляє Радіо Свобода.

Він також заявив, що під час повторної атаки по Севастополю тривога не вмикалася, оскільки, за його твердженням, відповідне попередження оголошують лише "при масованій атаці, коли на місто йде від 20 БПЛА і є ризик для жителів".

Водночас у російському міністерстві оборони стверджують, що Кримський півострів був атакований 25 дронами. Развожаєв ці цифри військового відомства не коментував. Перевірити правдивість заяв російської влади та військових неможливо. Українські військові дані не коментували.

Жителі Севастополя нарікали на відсутність сигналу повітряної тривоги під час повторної атаки на місто вранці 27 листопада. Відповідні скарги вони залишають у коментарях на сторінці Развожаєва.

У Севастополі о 9:15 за місцевим часом (8:15 за Києвом) було оголошено повітряну тривогу, проте вже о 9:42 Розвожаєв повідомив про її відбій, хоча в місті продовжувала працювати ППО, а сам окупаційний очільник Севастополя після відбою повідомляв про збиття БпЛА.

Як повідомляв кореспондент "Крим.Реалії", такої активності ППО РФ у місті «не було давно», також він інформував про сильний вибух.

За словами Развожаєва, в районі Качі над акваторією нібито було збито два БпЛА. Він також повідомив, що за інформацією від російської Рятувальної служби Севастополя, зафіксовано падіння осколків у районі Орлівки поряд із Качинським шосе. Пізніше він додав, що ППО РФ нібито збило ще два БпЛА літакового типу над акваторією Чорного моря в районі Орлівки та один дрон у районі Парку Перемоги. Перевірити слова Развожаєва поки що не можна.

Як зазначав кореспондент "Крим.Реалії", на збивання безпілотників був схожий лише один звук. Інші гучні звуки були схожі на запуск ракет та їхні вибухи. За його словами, близько 10:25 за місцевим часом було чути черговий сильний вибух. Повторний сигнал тривоги у місті не вмикали.

Як писав телеграм-канал "Кримський вітер", над Військово-морським училищем імені Нахімова у Стрілецькій бухті Севастополя було видно дим. Водночас російські та кримські телеграм-канали повідомляли про звуки роботи ППО на російському військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці, а також у районі аеродрому "Бельбек".

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