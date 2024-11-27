Оккупанты рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников на Севастополь

Севастополь был атакован двумя ракетами и пятью беспилотниками, утверждает оккупационный глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, все воздушные цели якобы были уничтожены над акваторией Черного моря на подлете к городу, в том числе две ракеты в районе Северной стороны, сообщает Радио Свобода.

Он также заявил, что во время повторной атаки по Севастополю тревога не включалась, поскольку, по его утверждению, соответствующее предупреждение объявляется только "при массированной атаке, когда на город идет от 20 БПЛА и есть риск для жителей".

В то же время в российском министерстве обороны утверждают, что Крымский полуостров был атакован 25 дронами. Развожаев эти цифры военного ведомства не комментировал. Проверить правдивость заявлений российских властей и военных невозможно. Украинские военные данные не комментировались.

Жители Севастополя сетовали на отсутствие сигнала воздушной тревоги во время повторной атаки на город утром 27 ноября. Соответствующие жалобы оставляют в комментариях на странице Развожаева.

В Севастополе в 9:15 по местному времени (8:15 по Киеву) была объявлена воздушная тревога, однако уже в 9:42 Розвожаев сообщил о ее отбое, хотя в городе продолжала работать ПВО, а сам оккупационный руководитель Севастополя после отбоя сообщал о сбитии. БПЛА.

Как сообщал корреспондент "Крым.Реалии", такой активности ПВО РФ в городе "не было давно", также он информировал о сильном взрыве.

По словам Развожаева, в районе Качи над акваторией якобы были сбиты два БпЛА. Он также сообщил, что по информации от российской Спасательной службы Севастополя, зафиксировано падение осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе. Позже он добавил, что ПВО РФ якобы сбило еще два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки и один дрон в районе Парка Победы. Проверить слова Развожаева пока нельзя.

Как отмечал корреспондент "Крым.Реалии", на сбивание беспилотников походил только один звук. Другие громкие звуки походили на запуск ракет и их взрывы. По его словам, около 10:25 по местному времени был слышен очередной сильный взрыв. Повторный сигнал тревоги в городе не включался.

Как писал телеграм-канал "Крымский ветер", над Военно-морским училищем имени Нахимова в Стрелковой бухте Севастополя был виден дым. В то же время, российские и крымские телеграм-каналы сообщали о звуках работы ПВО на российском военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке, а также в районе аэродрома "Бельбек".

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