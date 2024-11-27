Нардеп від "Слуги народу" висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Депутат від партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висунув кандидатуру обраного президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що кандидатів на здобуття Нобелівської премії миру можуть номінувати члени парламентів, також це право мають професори.

"Я підписав листа (про номінування Дональда Тампа на Нобелівську премію миру — ред.) не тільки як депутат, а й як професор права, оскільки професори також можуть, за правилами Нобелівського комітету, номінувати претендентів" , - сказав Мережко.

За словами депутата, він висунув Трампа за його дипломатичні здобутки під час попередньої президентської каденції, посилення військової спроможності України та з надією на те, що план Трампа зі встановлення миру у Європі базуватиметься на міжнародному праві.

"Насамперед, під час своєї першої президентської каденції Дональд Трамп сприяв укладенню так званих угод Авраама. Це ті угоди, які посилили мир на Близькому Сході і сприяли стабільності у цьому регіоні в цілому. Це, я вважаю, дуже суттєве дипломатичне досягнення Дональда Трампа як президента.

По-друге, на мою думку, він зробив значний внесок у боротьбу з російською агресією і посилив військові спроможності України. По суті, Трамп став першим президентом США, який почав надавати військово-технічну допомогу Україні" , - пояснив своє рішення Мережко.

Він нагадав, що саме за часів адміністрації Трампа Україна почала отримувати ПТРК "Джавелін", і ця підтримка допомогла у захисті після початку повномасштабної агресії Росії.

"Також Трамп, на мою думку, посилив коаліцію держав, спрямовану на захист України проти російської агресії; він виступав проти побудови "Північного потоку-2" - проєкту, який, на жаль, просувала тоді Німеччина. Ці заслуги, я вважаю, треба цінувати, і тому він заслуговує на Нобелівську премію миру" , - сказав народний депутат.

Крім того, Мережко відзначив і плани Трампа досягти справедливого миру в Україні.

"Судячи з виступів і заяв Трампа, у нього є плани на те, щоб досягти миру в Європі. Ми ще не знаємо його конкретних планів, але я сподіваюся, що він буде спиратися на міжнародне право, тобто що це не буде умиротворення агресора за рахунок України, а навпаки, що це буде саме справедливий мир, який базується на міжнародному праві" , - переконаний Мережко.