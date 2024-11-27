Нардеп от "Слуги народа" выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутат от партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2025 году, сообщает Укринформ.

Он отметил, что кандидаты на соискание Нобелевской премии мира могут номинировать члены парламентов, также это право имеют профессора.

"Я подписал письмо (о номинировании Дональда Тампа на Нобелевскую премию мира — ред.) не только как депутат, но и как профессор права, поскольку профессора также могут, по правилам Нобелевского комитета, номинировать претендентов" , - сказал Мережко.

По словам депутата, он выдвинул Трампа за его дипломатические достижения во время предыдущей президентской каденции, усиление военной способности Украины и с надеждой на то, что план Трампа по установлению мира в Европе будет базироваться на международном праве.

"Прежде всего, во время своей первой президентской каденции Дональд Трамп способствовал заключению так называемых соглашений Авраама. Это те соглашения, которые усилили мир на Ближнем Востоке и способствовали стабильности в этом регионе в целом. Это, я считаю, очень существенное дипломатическое достижение Дональда Трампа как президента.

Во-вторых, по моему мнению, он сделал значительный вклад в борьбу с российской агрессией и усилил военные возможности Украины. По сути, Трамп стал первым президентом США, который начал оказывать военно-техническую помощь Украине" , - пояснил свое решение Мережко.

Он напомнил, что именно при администрации Трампа Украина начала получать ПТРК "Джавелин", и эта поддержка помогла в защите после начала полномасштабной агрессии России.

"Также Трамп, по моему мнению, усилил коалицию государств, направленную на защиту Украины против российской агрессии; он выступал против построения "Северного потока-2" - проекта, который, к сожалению, продвигала тогда Германия. Эти заслуги, я считаю, надо ценить, и потому он заслуживает Нобелевской премии мира" , - сказал народный депутат.

Кроме того, Мережко отметил и планы Трампа достичь справедливого мира в Украине.

"Судя по выступлениям и заявлениям Трампа, у него есть планы на то, чтобы достичь мира в Европе. Мы еще не знаем его конкретных планов, но я надеюсь, что он будет опираться на международное право, то есть что это не будет умиротворение агрессора за счет Украины, а наоборот, что это будет справедливый мир, который базируется на международном праве" , - убежден Мережко.