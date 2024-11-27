Кабмін погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

Кабінет Міністрів України погодив кандидатури переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради оператора системи передачі НЕК "Укренерго". Відповідне розпорядження було прийнято 26 листопада, повідомляє ExPro.

"Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів" , - йдеться в розпорядженні.

Погоджені кандидатури:

Патрік Грейхен, очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021-2023 рр.

Луїджі де Францискі, вже раніше був у наглядовій раді Укренерго, колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna.

Єппе Кофод, данський політик, був заступником голови Делегації зі зв'язків зі Сполученими Штатами та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Також, є екс-депутатом Європарламенту та колишнім міністром закордонних справ Данії. Як міністр закордонних справ відвідав Україну тричі під час вторгнення Росії в Україну.

Ян Монтелл, колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2024 р. було оголошено конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго". Четвертого незалежного члена паралельно обирали за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою.