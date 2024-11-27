Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры победителей отбора на должности независимых членов наблюдательного совета оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго". Соответствующее распоряжение было принято 26 ноября, сообщает ExPro.

"Согласовать кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Грейхена Патрика Роланда, Де Франциски Луиджи, Кофода Еппе Себастьяна, Монтелла Яна Генрика как независимых членов" , - говорится в распоряжении.

Согласованные кандидатуры:

Патрик Грейхен, возглавлявший немецкий аналитический центр Agora Energiewende, являлся государственным секретарем в Федеральном министерстве экономики и защиты климата в Германии в 2021-2023 гг.

Луиджи де Франциски, уже ранее находившийся в наблюдательном совете Укрэнерго, бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna.

Еппе Кофод, датский политик, был заместителем председателя Делегации по связям с Соединенными Штатами и членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике. Также является экс-депутатом Европарламента и бывшим министром иностранных дел Дании. Как министр иностранных дел посетил Украину трижды во время вторжения России в Украину.

Ян Монтелл, бывший глава совета директоров Nord Pool AS и Fingrid Datahub Oy, председатель совета директоров Skarta Energy.

Как сообщалось ранее, в октябре 2024 г. был объявлен конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго". Четвертого независимого члена параллельно выбирали по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.