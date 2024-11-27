Трамп хоче призначити міністром ВМС США бізнесмена без військового досвіду

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити міністром військово-морських сил США бізнесмена Джона Фелана. Про це пише The Hill, повідомляє Лівий берег.

Фелан є засновником і головою Rugger Management LLC, приватної інвестиційної фірми, розташованої у Флориді. Він також є донором кампанії Трампа та Республіканської партії. Згідно з документами Федеральної виборчої комісії (FEC), у квітні він пожертвував 834 600 доларів спільному комітету Трампа зі збору коштів Trump 47. Згідно з даними Федеральної виборчої комісії, Фелан також зробив пожертви низці афілійованих державних партій Республіканської партії під час виборчої кампанії 2024 року.

Досвіду служби в армії Фелан не має.

"Джон буде надзвичайною силою для наших військово-морських військовослужбовців і непохитним лідером у просуванні мого бачення «Америка понад усе. Він поставить справу ВМС США понад усе. Його успіхи говорять самі за себе — справжній чемпіон американської підприємливості та винахідливості. Інтелект і лідерство Джона не мають собі рівних" , — написав Трамп на TruthSocial.

Чинний міністр військово-морських сил США Карлос Дель Торо упродовж 22 років служив у ВМС США, зокрема, був командиром есмінця USS Bulkeley, а також обіймав ряд адміністративних посад у Міністерстві оборони.

Призначення на посаду міністра військово-морських сил США (United States Secretary of the Navy) потребує погодження Сенату.

27 листопада майбутня керівниця апарату Білого дому С'юзі Вайлз заявила, що формування кадрів нової адміністрації США завершено і розпочато "фазу два" процесу транзиту влади.