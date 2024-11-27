Трамп хочет назначить министром ВМС США бизнесмена без военного опыта

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить министром военно-морских сил США бизнесмена Джона Фелана. Об этом пишет The Hill, сообщает Левый берег.

Фелан является основателем и председателем Rugger Management LLC, частной инвестиционной фирмой, расположенной во Флориде. Он является донором кампании Трампа и Республиканской партии. Согласно документам Федеральной избирательной комиссии (FEC), в апреле он пожертвовал 834 600 долларов совместному комитету Трампа по сбору средств Trump 47. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, Фелан также пожертвовал ряду аффилированных государственных партий Республиканской партии во время избирательной кампании 2024 года.

Опыта службы в армии у Фелана нет.

"Джон будет чрезвычайной силой для наших военно-морских военнослужащих и непоколебимым лидером в продвижении моего видения «Америка превыше всего. Он поставит дело ВМС США превыше всего. Его успехи говорят сами за себя - настоящий чемпион американской предприимчивости и изобретательности. Интеллект и лидерство Джона не имеют себе равных" , - написал Трамп на TruthSocial.

Действующий министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо в течение 22 лет служил в ВМС США, в частности, был командиром эсминца USS Bulkeley, а также занимал ряд административных должностей в Министерстве обороны.

Назначение на должность министра военно-морских сил США требует согласования Сената.

27 ноября будущая руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что формирование кадров новой администрации США завершено и начата "фаза два" процесса транзита власти.