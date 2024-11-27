Міністр оборони України зустрівся з президентом Південної Кореї – ЗМІ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрівся з делегацією на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, який перебуває з візитом у Сеулі, пишуть південнокорейські ЗМІ. Зустріч відбулася в офісі президента, повідомляє Дзеркало тижня.

Вказано, що Юн Сок Йоль розповів про південнокорейські війська, дислоковані до Росії. Також сторони обмінялися інформацією щодо поточної ситуації у російсько-українській війні. Після зустрічі з Юном українська делегація також зустрілася з міністром національної безпеки Шин Вон Сіком та міністром оборони Кім Йонг Хюном.

"Я сподіваюся, що Південна Корея та Україна розроблять ефективні контрзаходи для протидії загрозам безпеці, які несе військове співробітництво між Росією та КНДР, включаючи розгортання північнокорейського військового потенціалу в Росії" , – зазначив Юн Сок Йоль.

Своєю чергою Умєров зазначив, що прибув разом із делегацією за дорученням президента Володимира Зеленського, аби активно вивчити шляхи співпраці з Південною Кореєю. Це, за словами Умєрова, має допомогти протидіяти військовій співпраці РФ та КНДР.

"І я сподіваюся зміцнити всі аспекти співпраці з Південною Кореєю у майбутньому" , – сказав український міністр.

Повідомляється, що Україна та Південна Корея домовилися співпрацювати з дружніми країнами та продовжувати обмін інформацією про розгортання військ КНДР у РФ, а також про передачу Росією Північній Кореї зброї та технологій.

"Оскільки адміністрація Джо Байдена та новообраний президент Дональд Трамп реагують як команда на ситуацію в Україні, ми вирішили тісно спілкуватися та співпрацювати зі Сполученими Штатами" , – зазначили в офісі південнокорейського президента.

Вказано, що офіс президента не надав конкретних подробиць щодо "загальної співпраці з Кореєю", яку просив спецпредставник. Однак переважає думка, що український спецпредставник звернувся того дня з проханням про збройову підтримку уряду.