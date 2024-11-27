Министр обороны Украины встретился с президентом Южной Кореи – СМИ

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль встретился с делегацией во главе с находящимся с визитом в Сеуле министром обороны Рустемом Умеровым, пишут южнокорейские СМИ. Встреча прошла в офисе президента, сообщает Зеркало недели.

Указано, что Юн Сок Йоль рассказал о южнокорейских войсках, дислоцированных в Россию. Также стороны обменялись информацией о текущей ситуации в российско-украинской войне. После встречи с Юном украинская делегация также встретилась с министром национальной безопасности Шин Вон Сиком и министром обороны Ким Йонг Хюном.

"Я надеюсь, что Южная Корея и Украина разработают эффективные контрмеры по противодействию угрозам безопасности, которые несет военное сотрудничество между Россией и КНДР, включая развертывание северокорейского военного потенциала в России" , – отметил Юн Сок Йоль.

В свою очередь Умеров отметил, что прибыл вместе с делегацией по поручению президента Владимира Зеленского, чтобы активно изучить пути сотрудничества с Южной Кореей. Это, по словам Умерова, должно помочь противодействовать военному сотрудничеству РФ и КНДР.

"И я надеюсь укрепить все аспекты сотрудничества с Южной Кореей в будущем" , - отметил Умеров.

Сообщается, что Украина и Южная Корея договорились сотрудничать с дружественными странами и продолжать обмен информацией о развертывании войск КНДР в РФ, а также о передаче Россией Северной Корее оружия и технологий.

"Поскольку администрация Джо Байдена и новоизбранный президент Дональд Трамп реагируют как команда на ситуацию в Украине, мы решили тесно общаться и сотрудничать с Соединенными Штатами" , - отметили в офисе южнокорейского президента.

Указано, что офис президента не предоставил конкретных подробностей относительно "общего сотрудничества с Кореей", которое просил спецпредставитель. Однако преобладает мнение, что украинский спецпредставитель обратился в тот день с просьбой об оружейной поддержке правительства.