У районі Антонівського мосту біля Херсона є загострення, але без загрози форсування Дніпра - Волошин

В районі Антонівського мосту (що з'єднує Херсон із лівобережжям), російські окупаційні війська відпрацьовують форсувальні дії малими групами піхоти. Про велике форсування ворогом водної перешкоди наразі не йдеться. Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

«Вони тренуються... але це форсувальні дії малих груп піхоти в складі до відділення. До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Вони намагаються, скажімо так, як на суходолі вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоти, приблизно те ж саме вони спробують робити і в цій річковій зоні, острівній зоні Дніпра» , - зазначив Волошин.

За його словами, наразі точаться запеклі бої за острів Круглик і біля Антонівського мосту, де ворог промацує оборону українських військ.