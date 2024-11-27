В районе Антоновского моста возле Херсона обострение, но без угрозы форсирования Днепра - Волошин

В районе Антоновского моста (соединяющего Херсон с левобережьем) российские оккупационные войска отрабатывают форсирующие действия малыми группами пехоты. О большом форсировании врагом водного препятствия речь пока не идет. Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Укринформ.

«Они тренируются… но это форсирующие действия малых групп пехоты в составе в отделение. В эти тренировки они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Они пытаются, скажем так, как на суше они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно то же они попытаются делать и в этой речной зоне, островной зоне Днепра» , - отметил Волошин.

По его словам, сейчас идут ожесточенные бои за остров Круглик и возле Антоновского моста, где враг прощупывает оборону украинских войск.