В районе Антоновского моста возле Херсона обострение, но без угрозы форсирования Днепра - Волошин
В районе Антоновского моста (соединяющего Херсон с левобережьем) российские оккупационные войска отрабатывают форсирующие действия малыми группами пехоты. О большом форсировании врагом водного препятствия речь пока не идет. Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Укринформ.
«Они тренируются… но это форсирующие действия малых групп пехоты в составе в отделение. В эти тренировки они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Они пытаются, скажем так, как на суше они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно то же они попытаются делать и в этой речной зоне, островной зоне Днепра», - отметил Волошин.
По его словам, сейчас идут ожесточенные бои за остров Круглик и возле Антоновского моста, где враг прощупывает оборону украинских войск.
«За последние 2-3 недели именно в этом районе обострилась ситуация, потому что каждый день мы там отмечаем по несколько боевых столкновений. Но будут ли они форсировать большими силами Днепр - я думаю, что нет. Потому что операция по форсированию водного препятствия – это довольно сложная операция, к которой привлекается немало сил и средств, и эти силы и средства наша разведка заметила бы. Поэтому хочу успокоить, что о большом форсировании пока речь не идет», - отметил Волошин.