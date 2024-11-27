Окупанти застосовують нову тактику штурмів – речник ЗСУ

Російські окупанти застосовують нову тактику штурмових дій на фронті. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин під час телемарафону пояснив, що вони висуваються малими піхотними групами, які налічують від трьох до десяти військових, без залучення бронетехніки. Якщо їм щастить і вони доходять до укриття, то чекають там на інші групи, аби потім разом з ними продовжити штурмові дії, повідомляє Дзеркало тижня.

"А як не пощастить, наші воїни їх знищать, то назавжди залишаться в тому місці, звідкіля розпочинали штурм" , — розповів Волошин, підсумовуючи, що спершу росіяни просочуються, а потім накопичуються.

Для того, аби доставити свою піхоту якнайближче до позицій захисників, окупанти використовують УАЗи "Буханки", бронетехніку, високомобільні транспортні засоби (мотоцикли, багі та квадроцикли), вантажівки та легкові авто. Останні вони забирають у цивільного населення.