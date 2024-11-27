Оккупанты применяют новую тактику штурмов – спикер ВСУ

Российские оккупанты применяют новую тактику штурмовых действий на фронте. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин во время телемарафона пояснил, что они выдвигаются малыми пехотными группами, насчитывающими от трех до десяти военных, без привлечения бронетехники. Если им везет и они доходят до укрытия, то ждут там другие группы, чтобы потом вместе с ними продолжить штурмовые действия, сообщает Зеркало недели.

"А если не повезет, наши воины их уничтожат, то навсегда останутся в том месте, откуда начинали штурм" , — рассказал Волошин, подытоживая, что сначала россияне просачиваются, а потом накапливаются.

Чтобы доставить свою пехоту как можно ближе к позициям защитников, оккупанты используют УАЗы "Буханки", бронетехнику, высокомобильные транспортные средства (мотоциклы, баги и квадроциклы), грузовики и легковые авто. Последние они воруют у гражданского населения.