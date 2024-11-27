Зеленський упевнений, що через п'ять років Україна вступить до Євросоюзу

Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу під час роботи нового складу Єврокомісії. Його мандат триватиме п'ять років. З посиланням на президента України Володимира Зеленського у соцмережах, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава держави привітав затвердження Європейським парламентом нового складу Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський побажав новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера. Президент сподівається на продовження співпраці з ключових питань щодо вступу України в ЄС.

Крім того, Зеленський висловив впевненість, що Україні вдасться приєднатися до Євросоюзу протягом п'яти років, під час роботи нової колегії Єврокомісії.

"Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської комісії Україна досягне своєї стратегічної мети - членства у Європейському Союзі" , - наголосив український президент.

Нагадаємо, після проведення євровиборів Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії.

У вересні вона представила новий склад Єврокомісії. Колегія складається з 26 єврокомісарів. Кожна країна ЄС висунула по одному представнику до складу Єврокомісії, крім Німеччини. Цю країну в Єврокомісії представляє президент Урсула фон дер Ляєн.

Так, одну з найголовніших посад в ЄС отримала колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка підтримує Україну. Вона стала очільницю дипломатії ЄС. Крім того, представник Литви Андрюс Кубілюс обійняв посаду єврокомісара з питань оборони і космосу. Єврокомісаром з питань розширення стала представниця Словенії Марта Кос.

У середу, 27 листопада, Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії. Нова колегія почне роботу з 1 грудня.