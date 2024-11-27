Зеленский уверен, что через пять лет Украина вступит в Евросоюз

Украина сможет присоединиться к Европейскому союзу во время работы нового состава Еврокомиссии. Его мандат продлится пять лет. Со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава государства приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский пожелал новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера. Президент надеется на продолжение сотрудничества по ключевым вопросам вступления Украины в ЕС.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что Украине удастся присоединиться к Евросоюзу в течение пяти лет во время работы новой коллегии Еврокомиссии.

"Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели - членства в Европейском Союзе" , - подчеркнул украинский президент.

Напомним, после проведения евровыборов Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии. Это второй срок фон дер Ляйен на должности главы Еврокомиссии.

В сентябре она представила новый состав Еврокомиссии. Коллегия состоит из 26 еврокомиссаров. Каждая страна ЕС выдвинула по одному представителю в состав Еврокомиссии, кроме Германии. Эту страну в Еврокомиссии представляет президент Урсула фон дер Ляйен.

Так, одну из главных должностей в ЕС получила бывшая премьер Эстонии Кая Каллас, которая поддерживает Украину. Она стала главой дипломатии ЕС. Кроме того, представитель Литвы Андрюс Кубилюс занял должность еврокомиссара по вопросам обороны и космоса. Еврокомиссаром по расширению стала представительница Словении Марта Кос.

В среду, 27 ноября, Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии. Новая коллегия начнет работу с 1 декабря.