Папа Римський заявив, що український народ стоїть на порозі важкої зими

Папа Римський Франциск закликав не забувати про український народ, який «стоїть на порозі важкої зими» і попросив молитися за людей в Україні. З посиланням на Vatican News, повідомляє Новое время.

Про це він заявив під час зустрічі з прочанами на площі Святого Петра у Ватикані.

«Не забуваймо мученицький український народ. Він дуже страждає… Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків» , — попросив Папа Римський.

Зазначається, що із закликом до солідарності він звернувся також і до поляків.

«Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України» , — сказав понтифік.

Він також закликав присутніх молитися за мир на Землі.

20 листопада із Папою Римським у Ватикані зустрілася перша леді Олена Зеленська.



