Папа Римский заявил, украинский народ стоит на пороге тяжелой зимы

Папа Римский Франциск призвал не забывать об украинском народе, который «стоит на пороге тяжелой зимы», и попросил молиться за людей в Украине. Со ссылкой на Vatican News, сообщает Новое время.

Об этом он заявил во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане.

«Не забывайте мученический украинский народ. Он очень страдает… Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков» , — попросил Папа Римский.

Отмечается, что с призывом к солидарности он обратился также и к полякам.

«Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто переживает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины» , — сказал понтифик.

Он также призвал присутствующих молиться за мир на Земле.

20 ноября с Папой Римским в Ватикане встретилась первая леди Елена Зеленская.