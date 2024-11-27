Папа Римский заявил, украинский народ стоит на пороге тяжелой зимы
Папа Римский Франциск призвал не забывать об украинском народе, который «стоит на пороге тяжелой зимы», и попросил молиться за людей в Украине. Со ссылкой на Vatican News, сообщает Новое время.
Об этом он заявил во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане.
«Не забывайте мученический украинский народ. Он очень страдает… Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков», — попросил Папа Римский.
Отмечается, что с призывом к солидарности он обратился также и к полякам.
«Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто переживает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины», — сказал понтифик.
Он также призвал присутствующих молиться за мир на Земле.
20 ноября с Папой Римским в Ватикане встретилась первая леди Елена Зеленская.