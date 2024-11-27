Україна за допомогою РЕБ може перенаправляти дрони у бік РФ та Білорусі

Україна за допомогою засобів РЕБ може підміняти координати у російських шахедах і направляє їх назад до РФ та Білорусі. Про це пише Le Monde, повідомляє Новое время.

У матеріалі йдеться, що російські окупанти прагнуть вичерпати ресурси української ППО атаками дронів, які набагато дешевші за ракетні атаки. Частину дронів українській армії вдалося відвернути в бік Росії та її союзника Білорусі.

Уранці 26 листопада російська армія провела одну з наймасованіших атак із використанням безпілотників і ракет по території України. РФ застосувала 188 щахедів і чотири балістичні ракети Іскандер-М.

Згідно із заявою Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 76 дронів з використанням кінетичних засобів, включно з винищувачами, гелікоптерами, мобільними зенітними батареями і ракетами «земля — повітря». Ще 95 безпілотників було знешкоджено завдяки системам радіоелектронної боротьби та технології підробки супутникових координат, що вивело дрони з ладу.

Лише 17 дронів змогли досягти своїх цілей, що підтверджує високу ефективність української ППО на рівні близько 90%.

Однак балістичні ракети Іскандер-М залишилися неперехопленими. Через їхню високу швидкість і політ на значних висотах системи ППО не змогли ефективно протидіяти цій загрозі.

За інформацією Беларускі Гаюн, за 24 листопада до Білорусі з України залетіли щонайменше 38 російських дронів-камікадзе типу Shahed. Така кількість БПЛА є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу.