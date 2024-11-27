Украина с помощью РЭБ может перенаправлять дроны в сторону РФ и Беларуси

Украина с помощью средств РЭБ может подменять координаты в российских шахедах и направляет их обратно в РФ и Беларусь. Об этом пишет Le Monde, сообщает Новое время.

В материале говорится, что российские оккупанты стремятся исчерпать ресурсы украинской ПВО атаками беспилотников, которые гораздо дешевле, чем ракетные атаки. Часть дронов украинской армии удалось отвлечь в сторону России и ее союзника Беларуси.

Утром 26 ноября российская армия провела одну из самых массированных атак с использованием беспилотников и ракет по территории Украины. РФ применила 188 щахедов и четыре баллистические ракеты Искандер-М.

Согласно заявлению Воздушных сил ВСУ, удалось уничтожить 76 дронов с использованием кинетических средств, включая истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи и ракеты «земля — воздух». Еще 95 беспилотников были обезврежены благодаря системам радиоэлектронной борьбы и технологии подделки спутниковых координат, что вывело дроны из строя.

Всего лишь 17 дронов смогли достичь своих целей, что подтверждает высокую эффективность украинской ПВО на уровне около 90%.

Однако баллистические ракеты Искандер-М остались неперехваченными. Из-за их высокой скорости и полета на значительных высотах системы ПВО не смогли эффективно противодействовать этой угрозе.

По информации Беларускі Гаюн, за 24 ноября в Беларусь из Украины залетели по меньшей мере 38 российских дронов-камикадзе типа Shahed. Такое количество БПЛА является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.