Буданов відреагував на застосування РФ українських бомбардувальників Ту-160

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що використання Росією українських літаків Ту-160 є наслідком «антидержавного рішення, до якого призвела корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення», повідомляє Новое время.

«Ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів» , — написав глава розвідки у Telegram.

Буданов заявив, що українці зможуть здолати ворога і надійно захистити державність лише тоді, коли «незворотньо зміняться».

«Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного» , — наголосив очільник ГУР.

26 листопада журналісти проєкту Схеми оприлюднили розслідування про те, що російська армія використовує під час обстрілів української території стратегічні бомбардувальники, які Україна передала РФ у межах угоди між урядами країн у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий газ.

Як сказано у публікації, наразі щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Журналісти проаналізували серійні номери літаків в угоді, дані з міжнародних авіареєстрів, а також порівняли цю інформацію з номерами бомбардувальників, які використовує РФ.

Схемам вдалося ідентифікувати десять українських стратегічних літаків, переданих до Росії. Зокрема, йдеться про бомбардувальники із такими назвами: Микола Кузнєцов (раніше це був український літак з бортовим номером 10), Василь Сенько (11), Олександр Новиков (12), Володимир Судець (15), Олексій Плохов (16), Андрій Туполєв (18), Ігор Сікорський (22).

Крім цього, розслідувачі виявили ще три літаки Ту-95МС — Красноярськ, Севастополь, Ізборськ, це нові назви українських бомбардувальників в Росії. Також журналісти ідентифікували російських пілотів, які керують колишніми українськими бомбардувальниками.