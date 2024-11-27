Буданов отреагировал на применение РФ украинских бомбардировщиков Ту-160

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что использование Россией украинских самолетов Ту-160 является следствием «антигосударственного решения, к которому привела коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения», сообщает Новое время.

«Мы как страна и нация, которая платит чрезвычайно высокую цену в борьбе за собственную свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений», — написал глава разведки в Telegram.

Буданов заявил, что украинцы смогут одолеть врага и надежно защитить государственность только тогда, когда «необратимо изменятся».

«Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого» , — подчеркнул глава ГУР.

26 ноября журналисты проекта Схемы обнародовали расследование о том, что российская армия использует при обстрелах украинской территории стратегические бомбардировщики, которые Украина передала РФ в рамках соглашения между правительствами стран в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный газ.

Как сказано в публикации, сейчас по меньшей мере шесть переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии. Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в соглашении, данные из международных авиареестров, а также сравнили эту информацию с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ.

Схемам удалось идентифицировать десять украинских стратегических самолетов, переданных в Россию. В частности, речь идет о бомбардировщиках с такими названиями: Николай Кузнецов (ранее это был украинский самолет с бортовым номером 10), Василий Сенько (11), Александр Новиков (12), Владимир Судец (15), Алексей Плохов (16), Андрей Туполев (18), Игорь Сикорский (22).

Кроме этого, расследователи обнаружили еще три самолета Ту-95МС — Красноярск, Севастополь, Изборск, это новые названия украинских бомбардировщиков в России. Также журналисты идентифицировали российских пилотов, которые управляют бывшими украинскими бомбардировщиками.