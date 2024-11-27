У Раді підтримали підвищення акцизів на цигарки

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав підвищення акцизів на цигарки протягом кількох років﻿. Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Ярослав Железняк, повідомляє Ділова столиця.

Так, Комітет підтримав в цілому урядовий законопроект №11090 щодо збільшення акцизів на цигарки. "За" проголосували 18 нардепів.

"Встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС" , — йдеться в документі.

Железняк додав, що акциз на цигарки тепер привʼяжуть до євро, а не до гривні. Фактично з нового року цигарки подорожчають на 40 грн.

Завдяки збільшенню акцизів, надходження до бюджету в 2025 році зростуть приблизно на 20 млрд грн.