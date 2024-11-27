В Раде поддержали повышение акцизов на сигареты
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал повышение акцизов на сигареты в течение нескольких лет. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк, сообщает Деловая столица.
Так, Комитет поддержал в целом правительственный законопроект №11090 по увеличению акцизов на сигареты.
"Установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС", — говорится в документе.
Железняк добавил, что акциз на сигареты теперь привяжут к евро, а не к гривне. Фактически с нового года сигареты подорожают на 40 грн.
Благодаря увеличению акцизов, поступления в бюджет в 2025 году возрастут примерно на 20 млрд грн.