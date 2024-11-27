В Раде поддержали повышение акцизов на сигареты

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал повышение акцизов на сигареты в течение нескольких лет﻿. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк, сообщает Деловая столица.

Так, Комитет поддержал в целом правительственный законопроект №11090 по увеличению акцизов на сигареты.

"Установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС" , — говорится в документе.

Железняк добавил, что акциз на сигареты теперь привяжут к евро, а не к гривне. Фактически с нового года сигареты подорожают на 40 грн.

Благодаря увеличению акцизов, поступления в бюджет в 2025 году возрастут примерно на 20 млрд грн.