У російському МЗС заявили про готовність обміняти 630 українських військовополонених

Росія нібито готова обміняти 630 українських військовополонених і розпочати підготовку до подальших подібних заходів. Це може стати найбільшим обміном за увесь час повномасштабної війни﻿, завила прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова. З посиланням на The Moscow Times, повідомляє Ділова столиця.

"До актуального списку входять 630 українських військовополонених, яких Росія готова негайно передати Києву на паритетних умовах" , — заявила Захарова.

Однак вона розкритикувала дії української сторони, заявивши, що Київ нібито "вимагає передати службовців, які вже повернулися на батьківщину, тих, про кого Москва не має даних, або тих, хто загинув нібито при ударі по СІЗО в Оленівці влітку 2022 року, а також в результаті катастрофи Іл-76 у січні поточного року".

Найбільший обмін за час війни відбувся в січні цього року, коли кожна зі сторін передала по 195 полонених.

На початку листопада стало відомо про ситуацію з російськими солдатами-строковиками, які, повернувшись із полону, знову вирушають на службу, зокрема до прикордонних регіонів, опиняючись у зоні бойових дій. Родичі і самі солдати РФ повідомляли, що їх не звільняють, попри положення підписаної Росією Женевської конвенції, яка забороняла направляти колишніх полонених у війська.