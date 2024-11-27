В российском МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнопленных

Россия якобы готова обменять 630 украинских военнопленных и приступить к подготовке к дальнейшим обменам. Это может стать самым большим обменом за время полномасштабной войны﻿, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Со ссылкой на The Moscow Times, сообщает Деловая столица.

"В актуальный список входят 630 украинских военнопленных, которых Россия готова немедленно передать Киеву на паритетных условиях" , — заявила Захарова.

Однако она раскритиковала действия украинской стороны, заявив, что Киев якобы "требует передать госслужащих, уже вернувшихся на родину, тех, о ком Москва не имеет данных, или погибших якобы при ударе по СИЗО в Еленовке летом 2022 года, а также в результате крушения Ил-76 в январе текущего года".

Самый больший обмен за время войны произошел в январе этого года, когда каждая из сторон передала по 195 пленных.

В начале ноября стало известно о ситуации с российскими солдатами-срочниками, которые, вернувшись из плена, снова отправляются на службу, в том числе в приграничные регионы, оказываясь в зоне боевых действий. Родственники и сами солдаты РФ сообщали, что их не увольняют, несмотря на положение подписанной Россией Женевской конвенции, запрещавшей направлять бывших пленных в войска.