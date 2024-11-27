В "Укренерго" оприлюднили графіки відключень на четвер

В "Укренерго" змінили графіки відключення електроенергії на четвер, 28 листопада. Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Завтра, 28 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

8:00 – 19:00 - одна черга відключень для побутових споживачів;

7:00 - 20:00 - застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

У компанії також нагадали, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги - визначають обленерго.