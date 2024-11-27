В "Укрэнерго" обнародовали графики отключений на четверг

В "Укрэнерго" изменили графики отключения электроэнергии на четверг, 28 ноября. Отключения будут применяться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Завтра, 28 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

8:00 – 19:00 – одна очередь отключений для бытовых потребителей;

7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

В компании также напомнили, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди – определяют облэнерго.