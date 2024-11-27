Росіяни повідомили про вибухи в окупованих Севастополі та Саках

Ввечері 27 листопада в Криму прогриміли вибухи. Росіяни заявили про ракетну атаку на півострів. З посиланням на окупаційного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва та "Кримський вітер", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Развожаєва, у Криму оголошували сигнал повітряної тривоги з 19:00 до 19:10. Він не уточнив причину.

Однак моніторингові канали почали повідомляти про серію вибухів на півострові. Зокрема, про вибухи заявляли мешканці Сакського району. Також, ймовірно, вибух був у Керчі.

У Севастополі також лунали звуки вибухів. За даними "Кримського вітру" у місті зупиняли рух наземного громадського транспорту

Варто заявити, що росіяни вже оголосили про нібито вдалу роботу свого ППО та збиття всіх невідомих цілей.