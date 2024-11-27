Россияне сообщили о взрывах в оккупированных Севастополе и Саках

Вечером 27 ноября в Крыму прогремели взрывы. Россияне заявили о ракетной атаке на полуостров.﻿ Со ссылкой на оккупационного "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева и "Крымский ветер", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Развожаева, в Крыму объявляли сигнал воздушной тревоги с 19.00 до 19.10. Он не уточнил причину.

Однако мониторинговые каналы стали сообщать о серии взрывов на полуострове. В частности, о взрывах заявляли жители Сакского района. Также, вероятно, взрыв произошел в Керчи.

В Севастополе также раздавались звуки взрывов. По данным "Крымского ветра", в городе останавливали движение наземного общественного транспорта.

Следует заявить, что россияне уже объявили о якобы удачной работе своего ПВО и сбитии всех неизвестных целей.