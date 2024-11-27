Умєров поділився подробицями візиту до Сеулу

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з топчиновниками Південної Кореї під час свого візиту до Сеулу. Однією з тем обговорень стало посилення безпеки.﻿ З посиланням на заяву глави українського Міноборони, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Умєров розповів, що у Південній Кореї провів зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, міністром оборони Кім Йон Хеном та радником з питань національної безпеки Чан Хо Джіном.

За словами українського міністра, він повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових КНДР у війні на боці Росії.

"Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України" , - додав Умєров.

Він уточнив, що такі дії становлять для Південної Кореї значну загрозу, оскільки солдати КНДР отримають бойовий досвід, що в майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.