Умеров поделился подробностями визита в Сеул

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с топ-чиновниками Южной Кореи в ходе своего визита в Сеул. Одной из тем обсуждений стало усиление безопасности. Со ссылкой на заявление главы украинского Минобороны, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Умеров рассказал, что в Южной Корее провел встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, министром обороны Ким Ен Хеном и советником по вопросам национальной безопасности Чан Хо Джином.

По словам украинского министра, он сообщил о фактах участия 12-тысячного контингента военных КНДР в войне на стороне России.

"Войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины" , - добавил Умеров.

Он уточнил, что такие действия представляют для Южной Кореи значительную угрозу, поскольку солдаты КНДР получают боевой опыт, что в будущем может создать дополнительные вызовы безопасности в регионе.