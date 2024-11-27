США запроваджує нові санкції проти компаній та фізосіб із РФ, Китаю та КНДР

Сполучені Штати запроваджують санкції проти компаній та фізичних осіб із Росії, Китаю та Північної Кореї в рамках закону про нерозповсюдження зброї масового знищення. З посиланням на документ Державного департаменту США, повідомляє Радіо Свобода.

Документ буде опублікований у федеральному реєстрі відомства 29 листопада.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що до санкційного списку потрапила російська компанія Bearings on Lipetsk LLC – постачальник підшипників – і громадянин Росії Ігор Мічурін.

Крім того, на тих же підставах до переліку внесли китайську компанію Dandong Mason-Age Trade Co Ltd і двох громадян Північної Кореї.

Як зазначає російське видання «Комерсант», підприємець Ігор Мічурін уже потрапляв під американські санкції. У 2017 році обмеження було введено за лінією Мінфіну США, за версією якого росіянин був пов’язаний з північнокорейською компанією Korea Tangun Trading Corporation.

Санкції накладені терміном на два роки, потім їх можуть переглянути.

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